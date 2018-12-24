Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 08:45
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VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 08.05 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNOE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RICORDIAMO CHE A ROMA, NELLA GIORNATA ODIERNAÈ ANCORA ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
NELLA CAPITALE OGGI, MODIFICHE AGLI ORARI INTERESSERANNO LA RETE ROMA TPL E ATAC: IL SERVIZO DI BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TERMINERÀ DUNQUE ALLE 21, PER POI RIPRENDERE ALLE 24 CON LA RETE DI BUS NOTTURNA, ATTIVA SECONDO I NORMALI ORARI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO
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