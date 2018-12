Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 09:15

VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 09.05 GIANMARCO TULLI

TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA FLAMINIA

DOVE CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE ROMA.

RICORDIAMO CHE SULLA ROMA FIUMICINO ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

NELLA CAPITALE OGGI, MODIFICHE AGLI ORARI INTERESSERANNO LA RETE ROMA TPL E ATAC: IL SERVIZO DI BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TERMINERÀ DUNQUE ALLE 21, PER POI RIPRENDERE ALLE 24 CON LA RETE DI BUS NOTTURNA, ATTIVA SECONDO I NORMALI ORARI.

