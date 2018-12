Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 09:45

VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 09.35 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI, COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA FLAMINIA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE ROMA.

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.

RICORDIAMO CHE A ROMA, SULLA TANGENZIALE EST PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI, È CHIUSA LA COMPLANARE E LA RAMPA CHE IMMETTE NELL’A24 ROMA-TERAMO DIREZIONE RACCORDO.

