Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 10:30

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA FLAMINIA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MORLUPO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE ROMA.

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.

PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

NELLA CAPITALE OGGI, MODIFICHE AGLI ORARI INTERESSERANNO LA RETE ROMA TPL E ATAC: IL SERVIZO DI BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TERMINERÀ DUNQUE ALLE 21, PER POI RIPRENDERE ALLE 24 CON LA RETE DI BUS NOTTURNA, ATTIVA SECONDO I NORMALI ORARI.

