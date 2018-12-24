Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA FLAMINIA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MORLUPO E CASTELNUOVO DI PORTO SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
NELLA CAPITALE OGGI, MODIFICHE AGLI ORARI INTERESSERANNO LA RETE ROMA TPL E ATAC: IL SERVIZO DI BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TERMINERÀ DUNQUE ALLE 21, PER POI RIPRENDERE ALLE 24 CON LA RETE DI BUS NOTTURNA, ATTIVA SECONDO I NORMALI ORARI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral