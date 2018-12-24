Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 12:30
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VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA FLAMINIA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MORLUPO E CASTELNUOVO DI PORTO SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA PANTANO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E PROSEGUENDO CODE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.
RICORDIAMO CHE A ROMA, SULLA TANGENZIALE EST PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI, È CHIUSA LA COMPLANARE E LA RAMPA CHE IMMETTE NELL’A24 ROMA-TERAMO DIREZIONE RACCORDO.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO
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