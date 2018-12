Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 15:30

VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA STORTA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ANCHE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA NOMENTANA ALTRI RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI

SIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

OGGI, MODIFICHE AGLI ORARI INTERESSANO LE RETI GESTITE DAATAC E ROMA TPL IL SERVIZO DI BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TERMINERÀ ALLE 21

DALLE 24 REGOLARI I BUS NOTTURNI

A ROMA, SULLA TANGENZIALE EST PER CHI PROVIENE DA SAN GIOVANNI

CHIUSA SIA LA COMPLANARE SIA LA RAMPA CHE IMMETTE SULLA A24 ROMA-TERAMO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral