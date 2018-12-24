Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 16:30
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VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO E BUON NATALE
PARTIAMO DALLA VIA APPIA, PER TRAFFICO INTENSO CODE ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE, PIU’ AVANTI SEMPRE SULLA VIA APPIA, TRAFFICO RALLENTATO
A GENZANO DI ROMA TRA VIA XXV APRILE E VIA SAURO, IN ENTRAMBI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, NELLE DUE DIREZONI
CI SPOSTIAMO SULLA VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO IN LOCALITA’ SANTA LUCIA, IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA NOMENTANA ALTRI RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI
SIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
NELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL IL SERVIZO DI BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TERMINERÀ ALLE 21
MENTRE, DALLE ORE 24 I BUS NOTTURNI SEGUIRANNO GLI ORARI CONSUETI
E’ TUTTO
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