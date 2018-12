Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 16:30

VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO E BUON NATALE

PARTIAMO DALLA VIA APPIA, PER TRAFFICO INTENSO CODE ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE, PIU’ AVANTI SEMPRE SULLA VIA APPIA, TRAFFICO RALLENTATO

A GENZANO DI ROMA TRA VIA XXV APRILE E VIA SAURO, IN ENTRAMBI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, NELLE DUE DIREZONI

CI SPOSTIAMO SULLA VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO IN LOCALITA’ SANTA LUCIA, IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA NOMENTANA ALTRI RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI

SIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

NELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL IL SERVIZO DI BUS, TRAM, FILOBUS, METROPOLITANE E FERROVIE ROMA-LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO TERMINERÀ ALLE 21

MENTRE, DALLE ORE 24 I BUS NOTTURNI SEGUIRANNO GLI ORARI CONSUETI

E’ TUTTO

