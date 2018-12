Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 17:45

VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

AUGURI DI BUON NATALE BEN RITROVATI E DALL’INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO

SULLA VIA CASILINA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO E PROSEGUENDO SULLA VIA APPIA ALTRE CODE IN PROSSIMITA’ DI SAN CESAREO, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA NETTUNENSE CODE IN PROSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA, IN TUTTI I CASI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

NELLA GIORNATA DI DOMANI BUS, TRAM, METROPOLITANE, ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO SARANNO ATTIVE DALLE 08.30 ALLE 13 E 16.30 ALLE 21.00

MENTRE, PER QUANTO RIGUARDA LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE LE DESTINAZIONI SARANNO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105

DALLE ORE 24 I BUS NOTTURNI SEGUIRANNO GLI ORARI CONSUETI

E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral