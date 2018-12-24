Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 18:15
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VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO
ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 578, IN DIREZIONE SUD
AL MOMENTO NON CREA DISAGI ALLA VIABILITA’
SULLA VIA NOMENTANA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PROSEGUENDO SULLA VIA NOMENTANA ALTRI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA VEIENTANA SI RALLENTA IN LOCALITA’ LE RUGHE, IN DIREZIONE ROMA
MENTRE SULLA VIA CASSIA I RALLENTAMENTI SONO LOCALIZZATI NELLE LOCALITA DE LA STORTA E LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
NELLA GIORNATA DI DOMANI BUS, TRAM, METROPOLITANE, ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO SARANNO ATTIVE DALLE 08.30 ALLE 13 E 16.30 ALLE 21.00
MENTRE, PER QUANTO RIGUARDA LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE LE DESTINAZIONI SARANNO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105
DALLE ORE 24 I BUS NOTTURNI SEGUIRANNO GLI ORARI CONSUETI
E’ TUTTO
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