Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 18:45

VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 578, IN DIREZIONE NAPOLI,

NELL’INCIDENTE SONO RIMASTE COINVOLTE DUE AUTO MA COMUNQUE, NON CREA DISAGI ALLA VIABILITA’

MENTRE SULLA VIA APPIA PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA NETTUNENSE CODE LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI PAVONA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASSIA VEIENTANA SI RALLENTA IN LOCALITA’ LE RUGHE, IN DIREZIONE ROMA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

NELLA GIORNATA DI DOMANI BUS, TRAM, METROPOLITANE, ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO SARANNO ATTIVE DALLE 08.30 ALLE 13 E 16.30 ALLE 21.00

MENTRE, PER QUANTO RIGUARDA LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE LE DESTINAZIONI SARANNO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105

DALLE ORE 24 I BUS NOTTURNI SEGUIRANNO GLI ORARI CONSUETI

