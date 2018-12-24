Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 578, IN DIREZIONE NAPOLI,
NELL’INCIDENTE SONO RIMASTE COINVOLTE DUE AUTO MA COMUNQUE, NON CREA DISAGI ALLA VIABILITA’
MENTRE SULLA VIA APPIA PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA NETTUNENSE CODE LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI PAVONA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA VEIENTANA SI RALLENTA IN LOCALITA’ LE RUGHE, IN DIREZIONE ROMA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
NELLA GIORNATA DI DOMANI BUS, TRAM, METROPOLITANE, ROMA-LIDO E LA TRATTA URBANA DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO SARANNO ATTIVE DALLE 08.30 ALLE 13 E 16.30 ALLE 21.00
MENTRE, PER QUANTO RIGUARDA LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE LE DESTINAZIONI SARANNO GARANTITE DALLA LINEA BUS 105
DALLE ORE 24 I BUS NOTTURNI SEGUIRANNO GLI ORARI CONSUETI
E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral