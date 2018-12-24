Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2018 ore 19:45
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VIABILITA’ DEL 24 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CI SONO CODE TRA POMEZIA E VIA MONTE D’ORO, IN DIREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E COLOMBO
E PRORIO SULLA VIA COLOMBO ALTRE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIO, IN DIREZIONE OSTIA
SULLA VIA OSTIENSE TRAFFICO RALLENTATO DAL RACCORDO A VIA DI ACILIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SIAMO AI LAVORI
SULLA A12 ROMA- CIVITAVECCHIA E’ CHIUSO LO SVINCOLO DI SANTA SEVERA-SANTA MARINELLA IN ENTRATA PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA
LA LIMITAZIONE E’ ATTIVA FINO ALLE 6 DEL MATTINO DEL 28 DICEMBRE
IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI CIVITAVECCHIA SUD
E’ TUTTO
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