Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 24 DICEMBRE 2019 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO, BUONA VIGILIA DI NATALE E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN APERTURA L’A1 ROMA NAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. RACCOMANDIAMO DUNQUE PRUDENZA.
A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP 54 MAGLIANO SABINA T RA IL KM 1 E IL KM 4, IN LOCALITÀ ROCCHETTE SIAMO NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, E LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 22 E 16, IN QUESTO CASO CI TROVIAMO NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
SULLA SR509 DI FORCA D’ACERO, SEMPRE A SEGUITO DI UNA FRANA, SI VIAGGIA A SENSO UNICO ALTERNATO TRA VALICO E PESCASSEROLI.
PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 73+600 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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