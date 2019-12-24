Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 24 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO, BUONA VIGILIA DI NATALE E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. AL MOMENTO SI CIRCOLA SU 2 CORSIE DI MARCIA.
A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4, IN LOCALITÀ ROCCHETTE SIAMO NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, E LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 18 E 19+700; RIAPERTO IL PONTE DEL GARIGLIANO. CHIUSA ANCHE LA SP125 AUSENTE DAL KM 20+750 AL 18+500.
SULLA SR509 DI FORCA D’ACERO, SEMPRE A SEGUITO DI UNA FRANA, SI VIAGGIA A SENSO UNICO ALTERNATO TRA VALICO E PESCASSEROLI.
PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 73+600 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER GUASTO NELLA STAZIONE GRANITI, CIRCOLAZIONE DIVISA IN DUE SERVIZI -SAN GIOVANNI-GROTTE CELONI -GROTTE CELONI-PANTANO. NECESSARIO, PER PROSEGUIRE IL VIAGGIO, IL TRASBORDO A GROTTE CELONI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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