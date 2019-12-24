Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 24 DICEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO, E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA ANCORA L’A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE PERMANGONO CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.
A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4, IN LOCALITÀ ROCCHETTE SIAMO NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 18 E 19+700, TRA SAN SINIBALDO E SCIATTIGLI, E LA SP125 AUSENTE DAL KM 20+750 AL 18+500, TRA SCIATTIGLI E TERME DI SUGLIO. RIAPERTO IL PONTE DEL GARIGLIANO.
PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 63 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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