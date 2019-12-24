Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 24 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO, E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA BIS RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI VERSO ROMA, TRAFFICO REGOLARE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA, E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
CODE SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA VERSO ROMA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
A SEGUITO DEL MALTEMPO CHE HA CARATTERIZZATO I GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE PER FRANA LA SP 54 MAGLIANO SABINA TRA IL KM 1 E IL KM 4, IN LOCALITÀ ROCCHETTE SIAMO NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA, LA SP76 DEI SANTI TRA I KM 18 E 19+700, TRA SAN SINIBALDO E SCIATTIGLI, E LA SP125 AUSENTE DAL KM 20+750 AL 18+500, TRA SCIATTIGLI E TERME DI SUGLIO. RIAOERTO IL PONTE DEL GARIGLIANO.
PER CADUTA ALBERI CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA TRA I KM 63 E 95, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
INFINE TRASPORTO FERROVIARO, CIRCOLAIZONE SOSPESA SULLA LINEA ROMA SULMONA PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA TAGLIACOZZO E CARSOLI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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