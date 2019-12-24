Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 24 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO RALLENTATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LAURENTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO VIA CASSIA SI STA IN CODA TRA VIA DEL PRATO DELLA CORTE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
SI RALLENTA IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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