Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 24 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI RALLENTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE APPIA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA VALMONTONE LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI IN VIA APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DEL MARE AD ALBANO TRA VIA LATINA E VIA NETTUNENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI
SI STA IN CODA SULLA VIA TIBERINA A CASTELNUOVO DI PORTO TRA VIA PROVINCIALE CAPENA E VIA BELLAVISTA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA FLAMINIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A RIGNANO FLAMINIO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA DOGANELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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