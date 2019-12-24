Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 24 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA STRADA PROVINCIALE 636 DI PALOMBARA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A GUIDONIA TRA VIA DELLE PESCHIE E VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE IN DIREZIONE LA STORTA
IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA CONSOLINI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
SI RALLENTA IN VIA APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN PROVINCIA DI FROSINONE RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI TRA SAN DOMENICO E SORA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN PROVINCIA DI LATINA A FORMIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA VIA APPIA DOMIZIANA TRA VIA DELLE FOSSE E VIA DEL CARMINE NELLE DUE DIREZIONI
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