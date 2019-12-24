Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 24 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE IN DIREZIONE VITERBO
SULLA CASSIA BIS VEIENTANA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE FORMELLO
IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI
SULLA STRADA PROVINCIALE 636 DI PALOMBARA PER INCIDENTE SI STA IN CODA A GUIDONIA TRA VIA DELLE PESCHIE E VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME ALL’ALTEZZA DI VIA CONSOLINI IN DIREZIONE TIVOLI
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral