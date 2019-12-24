Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 24 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO LA CASSIA BIS VEIENTANA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE FORMELLO
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA LA STATALE APPIA A VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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