Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 24 DICEMBRE 2019 ORE 19.55 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLA TRIONFALE
IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
PERCORRENDO VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA STRADA PROVINCIALE 636 DI PALOMBARA INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE A GUIDONIA TRA VIA DELLE PESCHIE E VIA ROMA NELLE DUE DIREZIONI
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