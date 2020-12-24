Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 24 DICEMBRE 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, IN QUESTA VIGILIA DI NATALE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI GUASTO TECNICO CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; RICORDIAMO INOLTRE CHE DA OGGI E FINO AL 1 GENNAIO IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO SULL’INTERA RETE METRO-FERROVIARIA CON MODIFICHE DI ORARI
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19; AL RIGUARDO RICORDIAMO CHE ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO PER NATALE, NEI GIORNI 24, 25, 26, 27 E 31 DICEMBRE, E NEI GIORNI 1, 2,3 5 E 6 GENNAIO, IN TUTTA ITALIA SARANNO IN VIGORE LE NORME RELATIVE ALLA ZONA ROSSA; NELLE FASCE ORARIE INTERESSATE SARANNO VIETATI GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral