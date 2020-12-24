Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 19:15

di - 24 Dicembre 2020 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 24 DICEMBRE 2020 ORE 19.05 ALESSIO CONTI
    BUON A SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    OGGI VIGILIA DI NATALE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ROSSA.
    OLTRE QUELLI PER REALI NECESSITÀ O MOTIVI DI LAVORO,
    CONSENTITO UN SOLO SPOSTAMENTO ENTRO LE 22 DI QUESTA SERA, DI MASSIMO DUE PERSONE PIÙ FIGLI MINORI DI 14 ANNI E COMUNQUE SOLO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE.
    IL TRAFFICO SI PRESENTA, AL MOMENTO, SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRIOTORIO.
    UNICA SEGNALAZIONE I RALLENTAMENTI PER LAVORI ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA A TERRACINA.
    SI RALLENTA NELLE DUE CARREGGIATE NELLE GALLERIE MONTEGIOVE SULL’APPIA.
    PER CHI SI DEVE SPOSTARE SUL TERMINILLO RICORDIAMO LA CHIUSURA, DAL VERSANTE DI LEONESSA, DELLA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO TRA FONTENOVA E RIALTO PER NEVE.
    PER SALIRE SI PUÒ USARE COMUNQUE LA SR4 BIS SALARIA VIA PER IL TERMINILLO DA RIETI.
    ANCORA CHIUSURE
    A VITERBO CHIUSA LA STATALE UMBRO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONI CON OBBLIGO DI USCITA TRA VITERBO FIERA E LA TUSCANESE.
    IN ZONA RICORDIAMO LA CHIUSURA ANCHE DELLA CASSIA SUD TRA VIA UGO FERRONI E LA STRADA PONTE SODO
    INFINE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
    DA ALESSIO CONTI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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