Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 24 DICEMBRE 2020 ORE 19.05 ALESSIO CONTI
BUON A SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
OGGI VIGILIA DI NATALE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ROSSA.
OLTRE QUELLI PER REALI NECESSITÀ O MOTIVI DI LAVORO,
CONSENTITO UN SOLO SPOSTAMENTO ENTRO LE 22 DI QUESTA SERA, DI MASSIMO DUE PERSONE PIÙ FIGLI MINORI DI 14 ANNI E COMUNQUE SOLO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE.
IL TRAFFICO SI PRESENTA, AL MOMENTO, SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRIOTORIO.
UNICA SEGNALAZIONE I RALLENTAMENTI PER LAVORI ANCHE IN PROVINCIA DI LATINA A TERRACINA.
SI RALLENTA NELLE DUE CARREGGIATE NELLE GALLERIE MONTEGIOVE SULL’APPIA.
PER CHI SI DEVE SPOSTARE SUL TERMINILLO RICORDIAMO LA CHIUSURA, DAL VERSANTE DI LEONESSA, DELLA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO TRA FONTENOVA E RIALTO PER NEVE.
PER SALIRE SI PUÒ USARE COMUNQUE LA SR4 BIS SALARIA VIA PER IL TERMINILLO DA RIETI.
ANCORA CHIUSURE
A VITERBO CHIUSA LA STATALE UMBRO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONI CON OBBLIGO DI USCITA TRA VITERBO FIERA E LA TUSCANESE.
IN ZONA RICORDIAMO LA CHIUSURA ANCHE DELLA CASSIA SUD TRA VIA UGO FERRONI E LA STRADA PONTE SODO
INFINE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.
DA ALESSIO CONTI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral