Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 24 DICEMBRE 2020 ORE 19.35 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

OGGI VIGILIA DI NATALE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ROSSA.

OLTRE QUELLI PER REALI NECESSITÀ O MOTIVI DI LAVORO,

CONSENTITO UN SOLO SPOSTAMENTO ENTRO LE 22 DI QUESTA SERA, DI MASSIMO DUE PERSONE PIÙ FIGLI MINORI DI 14 ANNI E COMUNQUE SOLO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE.

IL TRAFFICO SI PRESENTA, AL MOMENTO, SCORREVOLE SU TUTTO IL TERRIOTORIO.

AD ECCEZIONE DI BREVI INCOLONNAMENTI A ROMA SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MACCHIA SAPONARA VERSO OSTIA

PER CHI SI DEVE SPOSTARE SUL TERMINILLO RICORDIAMO LA CHIUSURA, DAL VERSANTE DI LEONESSA, DELLA PROVINCIALE TURISTICA DEL TERMINILLO TRA FONTENOVA E RIALTO PER NEVE.

PER SALIRE SI PUÒ USARE COMUNQUE LA SR4 BIS SALARIA VIA PER IL TERMINILLO DA RIETI.

ANCORA CHIUSURE

A VITERBO CHIUSA LA STATALE UMBRO LAZIALE NELLE DUE DIREZIONI CON OBBLIGO DI USCITA TRA VITERBO FIERA E LA TUSCANESE.

IN ZONA RICORDIAMO LA CHIUSURA ANCHE DELLA CASSIA SUD TRA VIA UGO FERRONI E LA STRADA PONTE SODO

INFINE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

DA ALESSIO CONTI PER ORA È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral