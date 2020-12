Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 24 DICEMBRE 2020 ORE 20.20 ALESSIO CONTI

BUONA SERA E BEN RITROVATI PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

OGGI VIGILIA DI NATALE IN VIGORE LE NORME SUGLI SPOSTAMENTI RELATIVI ALLA ZONA ROSSA.

E’ CONSENTITO UN SOLO SPOSTAMENTO VERSO UN’ABITAZIONE PRIVATA DIVERSA DALLA PROPRIA ENTRO LE 22 DI QUESTA SERA,

SPOSTAMENTO DI MASSIMO DUE PERSONE, SOLO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE, AMMESSI IN AGGIUNTA DISABILI E FIGLI MINORI DI 14 ANNI.

RICORDIAMO COMUNQUE IL DIVIETO DI SPOSTARSI PER QUALSIASI MOTIVO CHE NON SIA DI COMPROVATA ESIGENZA O LAVORO DALLE 22.00 ALLE 5.00 DI DOMANI MATTINA.

CAMBIANO GLI ORARI ANCHE DEL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE.

METRO CHIUSE ALLE ORE 21

MENTRE PER LE FERROVIE REGIONALI LE ULTIME CORSE SONO ALLE 21.30

SULLA TRATTA REGIONALE DELLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO ULTIMA PARTENZA DA FLAMINIO ALLE 18.20. DA VITERBO ORE 19.39

RICORDIAMO PER CHI SI DOVESSE SPOSTARE SULLE STRADE DELLA REGIONE LAZIO A RISCHIO NEVE E GHIACCIO CHE È OBBLIGATORIO MONTARE PNEUMATICI INVERNALI O AVERE CATENE DA NEVE A BORDO.

INFINE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, OSSERVIAMO SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE.

DA ALESSIO CONTI PER OGGI È TUTTO, GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ TORNERANNO DOMATTINA. DA NOI TUTTI L’AUGURIO DI UN SERENO NATALE

