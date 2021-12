Viabilità Roma Regione Lazio del 24-12-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 24 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA

APRIAMO CON LA A1 FIRENE ROMA. CHIUSA TRA IL BIVIO PER LA A24 ROMA-TERAMO E LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD, VERSO FIRENZE, È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA DEL TRATTO A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN CAMION ALL’ALTEZZA DEL KM 539+800 CHE TRASPORTAVA BOVINI.

IN DIREZIONE SUD, VERSO NAPOLI, SI SEGNALANO 5 KM DI CODA.

SULLA A24 ROMA-TERAMO È STATO CHIUSO IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE.

CODE SULLA A1 ROMA NAPOLI DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD AL BIVIO PER ANAGNI

SI STA IN CODA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL RACCORDO ALL’INNESTO CON LA A1

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLETNAMENTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA CODE TRA A24 E DIREMAZIONE ROMA SUD

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI DECIMA DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE TRA CAMPOLENMONE E CISTERNA DI LATINA CON DITARDI FINO A 30 MIN

L’ALTA VELOCITà ROMA NAPOLI RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI CAUSA GIUASTO TECINICO ALLA LINEA NEOP PRESSI DI CASSINO TRENI DEVIATI SU PERCORSI ALTERNATIVI CON RITARDI FINO A 120 MINUTI.

INOLTRE, RICORDIAMO CHE ANCHE OGGI IL SERVIZIO DELLE LINEE S E’ SOSPESO PER LA CHIUSURA DELLE SCUOLE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.

