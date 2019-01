Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA FLAMINIA PER VERIFICHE DELLA SCARPATA È CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500; IL TRAFFICO È QUINDI BLOCCATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN ENTRATA A ROMA.

RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE SIA SULLA COMPLANARE IN CARREGGIATA ESTERNA CHE IN INTERNA. RESTANDO SUL RACCORDO MOLTO INTENSO IL TRAFFICO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE, TRA PONTINA E ARDEATINA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

ANCORA TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA., NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO.

INOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.

ED INFINE, CODE A TRATTI SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO E ALBANO IN ENTRAMBI I SENSI.

DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral