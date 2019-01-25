Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DA VITERBO
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA PORTA ROMANA E LA TANGENZIALE OVEST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA AURELIA CODE DA VIA DANIELE ROSSI A VIA GUIDO BACCELLI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA SALARIA CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIONE RIETI
SULLE VIE TIBURTINA E CASILINA CODE A TRATTI RISPETTIVAMENTE
TRA TIVOLI TERME E SAN BASILIO
E TRA PANTANO E TORRE MAURA
IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO
CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE
VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
E, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E A24
E’ TUTTO
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