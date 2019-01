Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DA VITERBO

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA PORTA ROMANA E LA TANGENZIALE OVEST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA AURELIA CODE DA VIA DANIELE ROSSI A VIA GUIDO BACCELLI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA SALARIA CODE TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIONE RIETI

SULLE VIE TIBURTINA E CASILINA CODE A TRATTI RISPETTIVAMENTE

TRA TIVOLI TERME E SAN BASILIO

E TRA PANTANO E TORRE MAURA

IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI

SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO

CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE

VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

E, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E A24

