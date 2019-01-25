Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E BUFALOTTA
CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA
RIENTRIAMO SUL RACCORDO, IN ESTERNA ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA VIA DEL MARE E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA
SULLA VIA PONTINA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE SUD
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA COLOMBO, CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA
SULLA VIA FLAMINIA RIMANE CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500, IN DIREZIONE CENTRO
A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN MASSO VERIFICATOSI IERI
SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI TECNICI
CODE DA LABARO A VIA ADRIANOPOLI
INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA C DEL METRO I TRENI VIAGGIANO CON UNA FREQUENZA DI 15 MINUTI
E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral