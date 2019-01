Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E BUFALOTTA

CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA

RIENTRIAMO SUL RACCORDO, IN ESTERNA ALTRE CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA VIA DEL MARE E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA

SULLA VIA PONTINA E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE SUD

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA COLOMBO, CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA

SULLA VIA FLAMINIA RIMANE CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DEL KM 11+500, IN DIREZIONE CENTRO

A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN MASSO VERIFICATOSI IERI

SONO IN CORSO GLI ACCERTAMENTI TECNICI

CODE DA LABARO A VIA ADRIANOPOLI

INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA C DEL METRO I TRENI VIAGGIANO CON UNA FREQUENZA DI 15 MINUTI

