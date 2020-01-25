Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, A SEGUITO DI ATTO VANDALICO CHUSA LA STAZIONE GARBATELLA IN DIREZIONE LAURENTINA;
RIGUARDO AI CANTIERI ATTIVI: PER LAVORI DI MANUTENZIONE RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;
E A ROMA OGGI E’ ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; A PARTIRE DALLE 7.30 E FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1”, E AGLI AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL EURO 0,1, E 2.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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