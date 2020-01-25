Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, A SEGUITO DI ATTO VANDALICO CHUSA LA STAZIONE GARBATELLA IN DIREZIONE LAURENTINA;
RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ NELLA NORMA;
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SONO IN CORSO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA SULL’INTERA TRATTA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA COMPRESA TRA LE 21 E LE 6 DEL MATTINO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 31 GENNAIO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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