Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI RESTANO INCOLONNAMENTI TRA VIA VALLELATA E VIA DEI RUTULI, TRA APRILIA E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
CIRCOLAZIONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’;
E RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI A ROMA ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; A PARTIRE DALLE 7.30 E FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1”, E AGLI AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL EURO 0,1, E 2.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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