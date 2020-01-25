Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA APRILIA E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO;
CIRCOLAZIONE RALLENTATA, INVECE, SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA;
RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA, TRA LO STESSO RACCORDO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI, E SEMPRE NEI DUE SENSI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA;
E RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI A ROMA ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; A PARTIRE DALLE 7.30 E FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1”, E AGLI AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL EURO 0,1, E 2.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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