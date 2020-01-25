Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE;
QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI;
RESTANDO NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA, TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
E RICORDIAMO CHE DA OGGI E FINO A LUNEDI’ 27 GENNAIO, A ROMA ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; A PARTIRE DALLE 7.30 E FINO ALLE 20.30 STOP A CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1”, E AGLI AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL EURO 0,1, E 2;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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