Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PALOMBARESE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
RESTANDO SULLA NOMENTANA ALTRI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE, ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI;
CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA;
E RICORDIAMO CHE DA OGGI E FINO A LUNEDI’ 27 GENNAIO, A ROMA ATTIVO IL BLOCCO ECOLOGICO PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE; A PARTIRE DALLE 7.30 E FINO ALLE 20.30 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0” ED “EURO 1”, E AUTOVEICOLI BENZINA E DIESEL EURO 0,1, E 2.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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