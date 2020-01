Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASILINA E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

IN VIA TUSCOLANA SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA BIAGIO PETROCELLI IN DIREZIONE FRASCATI

PERCORRENDO VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO IN DIREZIONE SAN CESAREO

PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA STATALE SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA SI STA IN CODA TRA VIA MONTE DEL CASALE E VIA GUADO TUFO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE A VITERBO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA GARIBALDI NELLE DUE DIREZIONI

