Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA COLOMBO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA NOMENTANA LUNGHE CODE A MENTANA TRA VIA MOSCATELLI E VIA TRIESTE NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA PRENESTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A COLLE DEL SOLE TRA VIA DELLA RISERVA NUOVA E VIA BORGHESIANA IN DIREZIONE PONTA DI NONA
IN VIA DI VERMICINO SI RALLENTA TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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