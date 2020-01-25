Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA COLOMBO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E CASILINA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE PAVONA
PERCORRENDO LA PROVINCIALE 600 ARIANA A LARIANO RALLENTAMENTI TRA VIA TEVERE E VIA DANTE ALIGHIERI NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DI VERMICINO SI RALLENTA TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
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