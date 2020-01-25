Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2020 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE FRATTOCCHIE
RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA DI VERMICINO SI RALLENTA TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DEL TORRACCIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA NOMENTANA A MENTANA TRA VIA DELLE MOLETTE E VIA MATTEOTTI NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE SACROFANO CASSIA A SACROFANO RALLENTAMENTI TRA VIA GUADO DI TUFO E VIA MONTE DEL CASALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA STATALE CASSIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CURA DI VETRALLA E VITERBO NELLE DUE DIREZIONI
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