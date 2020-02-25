Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 7:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA GLI SVINCOLI CASILINA E ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, CODE, IN ENTRATA A ROMA, ALL’ALTEZZA DI MALBORGHETTO E PIÙ AVANTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI.
SULLA VIA AURELIA TRAFFICO INTENSO TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
MOLTO TRAFFICATA LA PONTINA, CI SONO CODE TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
SULLA SALARIA CODE TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA, IN DIREZIONE ROMA
DA ALESSANDRO CECATI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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