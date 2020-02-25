Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 8:05 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE. IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA E LAURENTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO, VERSO L’EUR TROVIAMO CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO.
CODE SULLA VIA AURELIA TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO IN DREZIONE ROMA
TRAFFICATA ANCHE LA FLAMINIA, CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.
CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA
PER ORA DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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