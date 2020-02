Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 08:45

VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 8:35 ALESSANDRO CECATI

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE, IN ENTRATA, TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST.

TRAFFICATA ANCHE LA ROMA FIUMICINO, CI SONO INFATTI CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR.

SULLA CASSIA CODE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA, TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA

STESSA SITUAZIONE SULL’AURELIA TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO IN ENTRATA

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, PERMANGONO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL ROMANO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA ANCHE PER INCIDENTE

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA PISALA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI

