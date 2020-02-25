Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 9:05 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA, NEL SENSO OPPOSTO TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA
CODE A TRATTI SULLA ROMA FIUMICINO, IN DIREZIONE DELL’EUR, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA FLAMINIA, PERMANGONO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA PONTINA TRA VIA DI PRATICA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA PISALA LA CIRCOLAZIONE E IN PROGRESSIVA RIPRESA DOPO GUASTO TECNICO. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 40 MINUTI
PER ORA DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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