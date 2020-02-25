Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 9:35 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA PISANA E AURELIA E PIU’ AVANTI CODE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA, MENTRE IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA CASAL LUMBROSO E IL RACCORDO IN ENTRATA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA IL KM 24+000 E IL KM 25+000 ALTEZZA CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA A CURA DI ANAS
RESTIAMO SEMPRE SULLA PONTINA NEL SENSO OPPOSTO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA APRILIA IN DIREZIONE ROMA
DA ALESSANDRO CECATI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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