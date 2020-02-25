Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 10:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE CREA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO, MENTRE IN ESTERNA CODE ALTEZZA TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE PERO’ SI RALLENTA ANCORA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO ROMA;
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA SEGNALIAMO CODE PER LAVORI TRA VIA DI PRATICA DI MARE E VIA MONTE D’ORO A CURA DI ANAS
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL2 ROMA TIVOLI AVEZZANO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA PER GUASTO TECNICO TRA LE STAZIONI DI LUNGHEZZA E BAGNI DI TIVOLI
PER ORA DA ALESSANDRO CECATI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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