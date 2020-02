Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 12:30

VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 12:20 ALESSANDRO CECATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA PISANA E L’AURELIA, SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO E CENTRALE

DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI

SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO E SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.

SULLA VIA NETTUNENSE CODE NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCHIE, PAVONA E FONTANA DI PAPA

SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE ROMA

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL2 ROMA TIVOLI AVEZZANO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE DOPO GUASTO TECNICO

DA ALESSANDRO CECATI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral