Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 12:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA PISANA E L’AURELIA, SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO E CENTRALE
DIAMO UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI
SULLA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SI RALLENTA SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO E SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI.
SULLA VIA NETTUNENSE CODE NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCHIE, PAVONA E FONTANA DI PAPA
SULLA VIA PONTINA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE ROMA
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL2 ROMA TIVOLI AVEZZANO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE DOPO GUASTO TECNICO
DA ALESSANDRO CECATI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral