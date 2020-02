Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 15:30

VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA UN AUTOBUS IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LA RUSTICA, CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E PRENESTINA

CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA PONTINA E LAURENTINA

LE ALTRE NOTIZIE

SULLA VIA DEL MARE

SONO IN CORSO I SONDAGGI FINALIZZATI A INDIVIDUARE GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA REALIZZARE, A SEGUITO DI UN CEDIMENTO SOTTO IL MANTO STRADALE

ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI, E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA 09.30-16.00

FINO AL TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 14 MARZO PROSSIMO

PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOPASSO TRA LA PONTINA E LA COLOMBO, E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIALE CARLO LEVI

LAVORI ANCHE SU VIA AURELIA CHIUSA LA CORSIA CENTRALE DELLA STAZIONE AURELIA E VIA DI VILLA TROILI, IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA OPPOSTA CHE DIVENTA, A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, CONTESTUALMENTE I BUS DELLE LINEE DI ZONA DEVIANO SU PERCOSI ALTERNATIVI

