Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA UN AUTOBUS IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LA RUSTICA, CAUSA CODE TRA GLI SVINCOLI TIBURTINA E PRENESTINA
CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA PONTINA E LAURENTINA
LE ALTRE NOTIZIE
SULLA VIA DEL MARE
SONO IN CORSO I SONDAGGI FINALIZZATI A INDIVIDUARE GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA REALIZZARE, A SEGUITO DI UN CEDIMENTO SOTTO IL MANTO STRADALE
ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI, E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA 09.30-16.00
FINO AL TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 14 MARZO PROSSIMO
PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOPASSO TRA LA PONTINA E LA COLOMBO, E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIALE CARLO LEVI
LAVORI ANCHE SU VIA AURELIA CHIUSA LA CORSIA CENTRALE DELLA STAZIONE AURELIA E VIA DI VILLA TROILI, IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA CORSIA OPPOSTA CHE DIVENTA, A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, CONTESTUALMENTE I BUS DELLE LINEE DI ZONA DEVIANO SU PERCOSI ALTERNATIVI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZI DELLA REGIONE LAZIO, E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral