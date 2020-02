Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 16:30

VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE CODE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A VIALE TOGLIATTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA PER UN AUTOBUS IN PANNE SULLA CORSIA CENTRALE, CODE IN AUMENTO ORA LOCALIZZATE TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E PRENESTINA

MENTRE IN CARREGGIATE ESTERNA CODE A TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA

PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI INTERESSANO

LA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA

LA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA

LA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI

IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI

