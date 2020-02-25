Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE CODE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A VIALE TOGLIATTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
SUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA PER UN AUTOBUS IN PANNE SULLA CORSIA CENTRALE, CODE IN AUMENTO ORA LOCALIZZATE TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E PRENESTINA
MENTRE IN CARREGGIATE ESTERNA CODE A TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI INTERESSANO
LA CASILINA TRA PANTANO E TORRE GAIA
LA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA
LA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI
IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI
DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZI DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral