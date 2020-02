Viabilità Roma Regione Lazio del 25-02-2020 ore 17:45

VIABILITÀ 25 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RIMOSSO, CODE A TRATTI TRA COLOMBO E APPIA

IN INTERNA, RISOLTO L’INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA

PROSEGUENDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E A24

E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE DALLA TANGENZIALE EST A VIALE TOGLIATTI, IN USCITA

E, SEMPRE SUL TRATTO URBANO CODE PER TRAFFICO DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZONE CENTRO

CI SPOSTIAMO SULLA COLOMBO, CODE VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, ANCHE PER UN INCIDENTE, IN DIREZIONE FIUMICINO

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE SULLA SALARIA IN LOCALITA’ TENUTA SANTA COLOMBA E DI MONTEROTONDO SCALO, IN DIREZIOEN RIETI

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA TRA VI AAPRILIANA E VIA VALLELATA, IN DIREZIOEN LATINA

INFINE, SULLA VIA NETTUNENSE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE, CODE PER LAVORI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

